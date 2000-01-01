Котов Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Пётр Степанович

Котов Пётр Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Котова Анастасия

Рождение ребёнка
?.07.1914

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Котова Анастасия

Рождение ребёнка
?.11.1916

Сын: Котов Михаил

Мать ребёнка: Котова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close