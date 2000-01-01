Котов Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Котова Анастасия
Рождение ребёнка
?.07.1914
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Котова Анастасия
Рождение ребёнка
?.11.1916
Сын: Котов Михаил
Мать ребёнка: Котова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Анастасия
Смерть
Неизвестно