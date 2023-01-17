Переседов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Переседов Ефим

Мать: Переседова Ирина Несторовна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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