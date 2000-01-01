Переседова (Щербакова) Ирина Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Щербакова) Ирина Несторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1915

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Рождение ребёнка
1925

Сын: Переседов Фёдор

Отец ребёнка: Переседов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Ефим

Смерть
Неизвестно
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