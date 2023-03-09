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Никуличев Ефим Николаевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

15.11.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трошкова (Никуличева) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Молодецкая (Никуличева) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Никуличев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
24.07.1865 ст.

Сын: Никуличев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Кулькова (Никуличева) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тиханычева (Никуличева) Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Никитина (Никуличева) Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Смерть
15.11.1898 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умер от старости

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