Никуличев Ефим Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти15.11.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трошкова (Никуличева) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Молодецкая (Никуличева) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Никуличев Василий Ефимович
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
24.07.1865 ст.
Сын: Никуличев Николай Ефимович
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Кулькова (Никуличева) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тиханычева (Никуличева) Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Никитина (Никуличева) Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Никуличева Пелагея Спиридоновна
Вычислено по записи о браке
Смерть
15.11.1898 ст.
ГАНО 504-18-3 Умер от старости