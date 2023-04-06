Кулькова (Никуличева) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти04.12.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
04.09.1894 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.11.1894 ст.
Сын: Кульков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Сын: Кульков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-4 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Сын: Кульков Ефимий Николаевич
Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович
ГАНО 504-18-4 Есть сестра-близнец
Смерть
04.12.1915 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от водянки