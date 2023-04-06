Кулькова (Никуличева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулькова (Никуличева) Мария Ефимовна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

04.12.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Никуличев Ефим Николаевич

Мать: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
04.09.1894 ст.

Муж: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.11.1894 ст.

Сын: Кульков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.

Сын: Кульков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Сын: Кульков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Сын: Кульков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Сын: Кульков Ефимий Николаевич

Отец ребёнка: Кульков Николай Михайлович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Есть сестра-близнец
Смерть
04.12.1915 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от водянки
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