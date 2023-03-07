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Кульков Николай Михайлович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

15.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
04.09.1894 ст.

Жена: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.11.1894 ст.

Сын: Кульков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.

Сын: Кульков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Сын: Кульков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Сын: Кульков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Сын: Кульков Ефимий Николаевич

Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Есть сестра-близнец
Смерть
15.02.1906 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4 Умер от чахотки
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