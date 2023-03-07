Кульков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти15.02.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
04.09.1894 ст.
Жена: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.11.1894 ст.
Сын: Кульков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.
Сын: Кульков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-4 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Сын: Кульков Ефимий Николаевич
Мать ребёнка: Кулькова Мария Ефимовна
ГАНО 504-18-4 Есть сестра-близнец
Смерть
15.02.1906 ст.
ГАНО 504-18-4 Умер от чахотки