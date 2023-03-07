Никуличев Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.07.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865 ст.
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.
Сын: Никуличев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.
Сын: Никуличев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1900 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Никуличев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
21.04.1905 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.
Сын: Никуличев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.
Сын: Никуличев Федор Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.01.1917 ст.
Сын: Никуличев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно