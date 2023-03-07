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Никуличев Николай Ефимович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.07.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1865 ст.

Отец: Никуличев Ефим Николаевич

Мать: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Жена: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.

Сын: Никуличев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Никуличев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1900 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Никуличев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
21.04.1905 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Сын: Никуличев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.

Сын: Никуличев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.01.1917 ст.

Сын: Никуличев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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