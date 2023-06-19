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Никуличев Николай Николаевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.11.1896 ст.

Дата смерти

12.02.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1896 ст.

Отец: Никуличев Николай Ефимович

Мать: Никуличева Анисья Андреевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
12.02.1916 ст.
ГАНО 480-7-89 Села Вин кр.Николая Ефимова Никуличева сын рядовой 6-го запасного саперного батальона Николай Николаев Никуличев копия медицинского св-ва о смерти за №361 и билет Петроградского Нико... Показать все