Никуличев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1896 ст.
Дата смерти12.02.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1896 ст.
ГАНО 504-18-3
Смерть
12.02.1916 ст.
ГАНО 480-7-89 Села Вин кр.Николая Ефимова Никуличева сын рядовой 6-го запасного саперного батальона Николай Николаев Никуличев копия медицинского св-ва о смерти за №361 и билет Петроградского Нико... Показать все