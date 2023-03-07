Никуличева (Размазнина) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева (Размазнина) Анисья Андреевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Муж: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.11.1896 ст.

Сын: Никуличев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Никуличев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1900 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Никуличев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
21.04.1905 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Сын: Никуличев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
30.11.1913 ст.

Сын: Никуличев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.01.1917 ст.

Сын: Никуличев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Никуличев Николай Ефимович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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