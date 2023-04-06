Трошкова (Никуличева) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Никуличева) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никуличев Ефим Николаевич

Мать: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.04.1903 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.

Сын: Трошков Иван Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.

Сын: Трошков Иван Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.

Сын: Трошков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Сын: Трошков Василий Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.11.1915 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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