Трошков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1903 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
07.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
11.11.1905 ст.
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
18.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.11.1915 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ефимовна
ГАНО 480-7-89
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно