Никитина (Никуличева) Татьяна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
27.11.1907 ст.
Сын: Никитин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
09.01.1909 ст.
Сын: Никитин Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Сын: Никитин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.03.1917 ст.
Сын: Никитин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно