Никитина (Никуличева) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Никуличева) Татьяна Ефимовна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Никуличев Ефим Николаевич

Мать: Никуличева Пелагея Спиридоновна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
27.11.1907 ст.

Сын: Никитин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
09.01.1909 ст.

Сын: Никитин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Сын: Никитин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
25.04.1913 ст.

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
10.03.1917 ст.

Сын: Никитин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Никитин Трофим Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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