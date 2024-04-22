Крадченко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Поручители по жениху: села Хильчичи крестьяне Прокофий Иванов Шинко и казак Марк Тарасов Рубан. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне Николай Григорьев Воловик и Исидор Пантелеймонов Хаминич.
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Сын: Крадченко Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.
Сын: Крадченко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.
Сын: Крадченко Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Крадченко Марина Никитична
Место жительства
После 1983
Смерть
Неизвестно