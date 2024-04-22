Крадченко (Голобурда) Марина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крадченко (Голобурда) Марина Никитична

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Крадченко Василий Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Поручители по жениху: села Хильчичи крестьяне Прокофий Иванов Шинко и казак Марк Тарасов Рубан. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне Николай Григорьев Воловик и Исидор Пантелеймонов Хаминич.
Место жительства
С 1894
Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Сын: Крадченко Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.

Сын: Крадченко Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.

Сын: Крадченко Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович

Хильчичи, Сумська область
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