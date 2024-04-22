Крадченко (Голобурда) Марина Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Поручители по жениху: села Хильчичи крестьяне Прокофий Иванов Шинко и казак Марк Тарасов Рубан. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне Николай Григорьев Воловик и Исидор Пантелеймонов Хаминич.
Место жительства
С 1894
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Сын: Крадченко Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.
Сын: Крадченко Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.
Сын: Крадченко Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крадченко Василий Михайлович