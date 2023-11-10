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Крадченко Тимофей Васильевич

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

21.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895 ст.

Отец: Крадченко Василий Михайлович

Мать: Крадченко Марина Никитична

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Крадченко Анна Ивановна

Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
До 1913

Жена: Крадченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Сын: Крадченко Данил Тимофеевич

Мать ребёнка: Крадченко Анна Ивановна

Хильчичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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