Крадченко Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Крадченко Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1913
Жена: Крадченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Сын: Крадченко Данил Тимофеевич
Мать ребёнка: Крадченко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно