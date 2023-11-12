Крадченко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Крадченко Тимофей Васильевич
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Сын: Крадченко Данил Тимофеевич
Отец ребёнка: Крадченко Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно