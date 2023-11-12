Крадченко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крадченко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Крадченко Тимофей Васильевич

Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
До 1913

Муж: Крадченко Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Сын: Крадченко Данил Тимофеевич

Отец ребёнка: Крадченко Тимофей Васильевич

Хильчичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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