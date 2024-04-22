(Крадченко) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1897 ст.
Дата смерти10.08.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.
Крещение
20.08.1897 ст.
Восприемники казак с. Хильчичи Наум Григорьев Мажуга и крестьянка того же села Мария Иванова Конопелька.
Смерть
10.08.1898 ст.
Причина смерти: от детской болезни.
Похороны
11.08.1898 ст.
Похоронена на отведенном кладбище.