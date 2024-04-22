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(Крадченко) Наталья Васильевна

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

20.08.1897 ст.

Дата смерти

10.08.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
20.08.1897 ст.

Отец: Крадченко Василий Михайлович

Мать: Крадченко Марина Никитична

Хильчичи, Сумська область
Крещение
20.08.1897 ст.
Хильчичи, Сумська область
Восприемники казак с. Хильчичи Наум Григорьев Мажуга и крестьянка того же села Мария Иванова Конопелька.
Смерть
10.08.1898 ст.
Хильчичи, Сумська область
Причина смерти: от детской болезни.
Похороны
11.08.1898 ст.
Хильчичи, Сумська область
Похоронена на отведенном кладбище.
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