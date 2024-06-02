Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

10.02.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Муж

1843 г.р.
Около 1845 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1845

Отец: Цыганков Тит Иванович

Мать: Цыганкова Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
29.04.1862 ст.

Муж: Селивоненко Иван Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Маханьков Давид Кириллович, Лагутина Мария Игнатьевна, Кохан(ов) Яков Дорофеевич, Маханьков Иов Никитович.
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.

Дочь: Воловик (Селивоненко) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.

Сын: Селивоненко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
04.05.1869 ст.

Муж: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Кутневский Елисей Григорьевич, Конча Никифор Григорьевич, Жадень Илья Осипович.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Сын: Крадченко Никита Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871

Сын: Крадченко (Кравченко) Ефим (Евфимий) Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Исходя из возраста в записи о браке и смерти.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Крадченко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.

Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
10.02.1897 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: воспаление легких.
Похороны
12.02.1897 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Похоронена "на приходском кладбище".

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