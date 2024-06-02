Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти10.02.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
29.04.1862 ст.
Свидетели: Маханьков Давид Кириллович, Лагутина Мария Игнатьевна, Кохан(ов) Яков Дорофеевич, Маханьков Иов Никитович.
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.
Дочь: Воловик (Селивоненко) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьевич
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.
Сын: Селивоненко Никифор Иванович
Отец ребёнка: Селивоненко Иван Феодосьевич
Бракосочетание
04.05.1869 ст.
Свидетели: Кутневский Елисей Григорьевич, Конча Никифор Григорьевич, Жадень Илья Осипович.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Сын: Крадченко Никита Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871
Сын: Крадченко (Кравченко) Ефим (Евфимий) Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Исходя из возраста в записи о браке и смерти.
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Крадченко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Крадченко Михаил Миронович
Смерть
10.02.1897 ст.
Причина смерти: воспаление легких.
Похороны
12.02.1897 ст.
Похоронена "на приходском кладбище".