Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1875
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственник с. Кривоносивка Даниил Пантелеймонович Хоминич и Илья Евменович Нечипоренко. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне собственники Авраамий Георгиев Селивоненк... Показать все
Смерть
Неизвестно