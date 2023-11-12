Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Крадченко Михаил Миронович

Мать: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Нечипоренко Мокий Николаевич

Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственник с. Кривоносивка Даниил Пантелеймонович Хоминич и Илья Евменович Нечипоренко. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне собственники Авраамий Георгиев Селивоненк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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