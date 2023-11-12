Нечипоренко Мокий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственник с. Кривоносивка Даниил Пантелеймонович Хоминич и Илья Евменович Нечипоренко. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне собственники Авраамий Георгиев Селивоненк... Показать все
Смерть
Неизвестно