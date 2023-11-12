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Нечипоренко Мокий Николаевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Хильчичи, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственник с. Кривоносивка Даниил Пантелеймонович Хоминич и Илья Евменович Нечипоренко. По невесте: с. Кривоносивки крестьяне собственники Авраамий Георгиев Селивоненк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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