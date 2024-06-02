Крадченко Михаил Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти11.08.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1869 ст.
Свидетели: Кутневский Елисей Григорьевич, Конча Никифор Григорьевич, Жадень Илья Осипович.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Сын: Крадченко Никита Михайлович
Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871
Сын: Крадченко (Кравченко) Ефим (Евфимий) Михайлович
Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Исходя из возраста в записи о браке и смерти.
Рождение ребёнка
Около 1873
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна
Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна
Смерть
11.08.1877 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
13.08.1877 ст.
Похоронен на приходском кладбище.