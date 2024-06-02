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Крадченко Михаил Миронович

Место рождения

Таборище, Сумська область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

11.08.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборище, Сумська область
Бракосочетание
04.05.1869 ст.

Жена: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Кутневский Елисей Григорьевич, Конча Никифор Григорьевич, Жадень Илья Осипович.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Сын: Крадченко Никита Михайлович

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871

Сын: Крадченко (Кравченко) Ефим (Евфимий) Михайлович

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Исходя из возраста в записи о браке и смерти.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Крадченко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке. Скорее всего родилась в с. Кривоносивка, но на момент брака в 1897 году жила с братом в Василием с. Хильчичи, так как в метрической записи о б... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.

Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Селивоненко-Крадченко (Цыганкова) Акилина Титовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
11.08.1877 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
13.08.1877 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.

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