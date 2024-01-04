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Крадченко Никита Михайлович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

14.09.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1869 ст.

Отец: Крадченко Михаил Миронович

Мать: Крадченко Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Крадченко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Жена: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Пивень Антонина Никитична

Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.

Сын: Крадченко Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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