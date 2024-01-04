Крадченко Никита Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.09.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1869 ст.
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Крадченко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Жена: Крадченко Анна Титова
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Пивень Антонина Никитична
Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.
Мать ребёнка: Крадченко Анна Титова
Смерть
Неизвестно