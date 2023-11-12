Крадченко Анна Титова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения и девичь фамилия в метрической записи о браке не указана.
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Поручители по жениху: села Кривоносивка крестьянин Яков Маханьков и отставной моряк ... ... По невесте: того же села уволенный в запас армии Никифор ... и с. Хильчичи крестьянин Василий Сальников.
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.
Дочь: (Крадченко) Мария Никитична
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.
Дочь: Пивень (Крадченко) Антонина Никитична
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.
Сын: Крадченко Фёдор (Феодор) Никитич
Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно