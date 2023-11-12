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Крадченко Анна Титова

Место рождения

Бирино, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирино, Чернігівська область
Место рождения и девичь фамилия в метрической записи о браке не указана.
Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Поручители по жениху: села Кривоносивка крестьянин Яков Маханьков и отставной моряк ... ... По невесте: того же села уволенный в запас армии Никифор ... и с. Хильчичи крестьянин Василий Сальников.
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.

Дочь: (Крадченко) Мария Никитична

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1895 ст.

Дочь: Пивень (Крадченко) Антонина Никитична

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1910 ст.

Сын: Крадченко Фёдор (Феодор) Никитич

Отец ребёнка: Крадченко Никита Михайлович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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