Пивень (Крадченко) Антонина Никитична
Место рождения
Дата рождения13.06.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895 ст.
Отец: Крадченко Никита Михайлович
Мать: Крадченко Анна Титова
Крещение
13.06.1895 ст.
Восприемники села Хильчичи крестьяне Василий Петров Сальник и крестьянская жена села Кривоносивки Елизавета Климентьева Жадень.
Бракосочетание
09.11.1914 ст.
Лист в метрической книге с восприемниками отсутствует.
Смерть
Неизвестно