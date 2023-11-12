Пивень (Крадченко) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивень (Крадченко) Антонина Никитична

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

13.06.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
13.06.1895 ст.

Отец: Крадченко Никита Михайлович

Мать: Крадченко Анна Титова

Кривоносовка, Сумська область
Крещение
13.06.1895 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Восприемники села Хильчичи крестьяне Василий Петров Сальник и крестьянская жена села Кривоносивки Елизавета Климентьева Жадень.
Бракосочетание
09.11.1914 ст.

Муж: Пивень Моисей Кириллович

Кривоносовка, Сумська область
Лист в метрической книге с восприемниками отсутствует.
Смерть
Неизвестно

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