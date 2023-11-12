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Цыганкова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

13.03.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1820

Муж: Цыганков Тит Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Цыганков Иван Титов

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Харитина Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Кутневская Анастасия Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Крадченко Акилина Титова

Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
13.03.1864 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
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