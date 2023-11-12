Цыганкова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти13.03.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Цыганков Иван Титов
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Харитина Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Кутневская Анастасия Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Крадченко Акилина Титова
Отец ребёнка: Цыганков Тит Иванович
Смерть
13.03.1864 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.