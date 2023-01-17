Петрова (Волкова) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Волков Андрей Иванович
Мать: Волкова Мария Ивановна
Бракосочетание
16.02.1900
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Петров Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно