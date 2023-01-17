Петрова (Волкова) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Волкова) Серафима Андреевна

Петрова (Волкова) Серафима Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Волков Андрей Иванович

Мать: Волкова Мария Ивановна

Бракосочетание
16.02.1900

Муж: Петров Никанор Петрович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1918

Сын: Петров Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Никанор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close