Волков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Андрей Иванович

Волков Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Волков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петрова Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Волков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Богородская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close