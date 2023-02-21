Волков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Петрова Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Волкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Богородская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно