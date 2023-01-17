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Петров Никанор Петрович

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Петр Степанович

Мать: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
16.02.1900

Жена: Петрова Серафима Андреевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Бракосочетание
16.02.1900

Жена: Петрова Анастасия Ивановна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Лукин Иван Никанорович

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1904

Дочь: Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Агафия Никаноровна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Петров Михаил Никанорович

Мать ребёнка: Петрова Серафима Андреевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Серафима Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1958
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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