Петров Никанор Петрович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Петр Степанович
Мать: Васса Григорьевна
Бракосочетание
16.02.1900
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Бракосочетание
16.02.1900
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Артемьевской волости деревни Дюткова крестьянский сын Александр Делягин | По невесте | Курякинской волости деревни Феофилова крестьянин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1902
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1904
Дочь: Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Агафия Никаноровна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Петров Михаил Никанорович
Мать ребёнка: Петрова Серафима Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1958