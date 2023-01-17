Петров Михаил Никанорович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Муза Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Муза Евгеньевна
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно