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Петров Михаил Никанорович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Петров Никанор Петрович

Мать: Петрова Серафима Андреевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Муза Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Муза Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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