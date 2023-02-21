Волкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Волков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петрова Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Волков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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