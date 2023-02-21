Волкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Петрова Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Волков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно