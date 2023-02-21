Волков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Волков Андрей Иванович
Мать: Волкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Волков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Волкова Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Волкова Анна Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно