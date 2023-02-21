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Волков Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Волков Андрей Иванович

Мать: Волкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Волков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Анна Гаврииловна

Вакорино, Богородская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Анна Гаврииловна

Вакорино, Богородская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Богородская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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