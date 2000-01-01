Блинов Харлам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Харлам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Блинов Иван Логинович

Мать: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ирина Харламовна

Мать ребёнка: Блинова Васса Артемьевна

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Блинов Матвей Харламович

Мать ребёнка: Блинова Васса Артемьевна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Родион Харламович

Мать ребёнка: Блинова Васса Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Васса Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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