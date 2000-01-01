Блинова (Трефилова) Степанида Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Трефилова) Степанида Ипатовна

Блинова (Трефилова) Степанида Ипатовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Носкова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Блинов Харлам Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Блинов Фадей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Логинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close