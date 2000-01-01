Блинова (Трефилова) Степанида Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Носкова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1769 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно