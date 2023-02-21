Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Блинов Иван Логинович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Блинов Яков Иванович
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Блинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Блинов Илья Иванович
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Авдотья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1817 ст.