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Блинов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Блинов Иван Логинович

Мать: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Блинов Феодот Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Яков Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Аврам Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Блинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Блинов Моисей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Блинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Блинов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Блинова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1817 ст.
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