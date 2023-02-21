Блинов Иван Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Блинов Логин Антипович
Мать: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Носкова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Рождение ребёнка
1769 ст.
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809 ст.