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Блинов Иван Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Блинов Логин Антипович

Мать: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Носкова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Блинов Харлам Иванович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Блинов Фадей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Степанида Ипатовна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Степанида Ипатовна

Смерть
1809 ст.
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