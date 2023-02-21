Блинова (Заметина) Васса Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Заметина) Васса Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ирина Харламовна

Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Блинов Матвей Харламович

Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Родион Харламович

Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Харлам Иванович

Смерть
Неизвестно
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