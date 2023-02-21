Блинова (Заметина) Васса Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ирина Харламовна
Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Блинов Харлам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно