Блинов Родион Харламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Родион Харламович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Блинов Харлам Иванович

Мать: Блинова Васса Артемьевна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Александра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Александра Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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