Блинов Родион Харламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Блинов Харлам Иванович
Мать: Блинова Васса Артемьевна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Васса Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Александра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно