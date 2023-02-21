Блинова Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Харламович

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Харламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Родион Харламович

Смерть
Неизвестно
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