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Блинов Матвей Харламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Блинов Харлам Иванович

Мать: Блинова Васса Артемьевна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Блинова Анасия

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анасия

Смерть
Неизвестно
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