Блинов Матвей Харламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Блинов Харлам Иванович
Мать: Блинова Васса Артемьевна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Блинова Анасия
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анасия
Смерть
Неизвестно