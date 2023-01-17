Псарёва (Григорьева) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1958
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Псарёв Святослав Игоревич
Отец ребёнка: Псарёв Игорь Семенович
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.06.1984
Дочь: Мейнард Ярослава Игоревна
Отец ребёнка: Псарёв Игорь Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Амурск Хабаровского края