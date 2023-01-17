Псарёва (Григорьева) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсарёва (Григорьева) Людмила Анатольевна

Псарёва (Григорьева) Людмила Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1958

Отец: Григорьев Анатолий Алексеевич

Мать: Григорьева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Псарёв Святослав Игоревич

Отец ребёнка: Псарёв Игорь Семенович

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.06.1984

Дочь: Мейнард Ярослава Игоревна

Отец ребёнка: Псарёв Игорь Семенович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Игорь Семенович

Днепр, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Муж: Псарёв Игорь Семенович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Амурск Хабаровского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close