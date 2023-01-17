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Псарёв Игорь Семенович

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

14.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957

Отец: Псарёв Семен Сергеевич

Мать: Псарёва Вера Никаноровна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Псарёв Святослав Игоревич

Мать ребёнка: Псарёва Людмила Анатольевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.06.1984

Дочь: Мейнард Ярослава Игоревна

Мать ребёнка: Псарёва Людмила Анатольевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.07.1993

Сын: Псарёв Андрей Игоревич

Мать ребёнка: Псарёва Валентина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарёва Валентина Трофимовна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарёва Людмила Анатольевна

Днепр, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Жена: Псарёва Людмила Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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