Псарёв Игорь Семенович
Место рождения
Дата рождения14.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957
Отец: Псарёв Семен Сергеевич
Мать: Псарёва Вера Никаноровна
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Псарёв Святослав Игоревич
Мать ребёнка: Псарёва Людмила Анатольевна
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.06.1984
Дочь: Мейнард Ярослава Игоревна
Мать ребёнка: Псарёва Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
02.07.1993
Мать ребёнка: Псарёва Валентина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно