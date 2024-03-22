Псарёва Ярослава Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарёва Ярослава Игоревна

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

24.06.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1984

Отец: Псарёв Игорь Семенович

Мать: Псарёва Людмила Анатольевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мейнард Адриен

Париж
Рождение ребёнка
09.11.2021

Сын: Мейнард Руслан

Отец ребёнка: Мейнард Адриен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейнард Адриен

Место жительства
Неизвестно
Париж, деревня Кутузово (Красная Сосна) Колпнянского района Орловской обл.
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