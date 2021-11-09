Мейнард Адриен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейнард Адриен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мейнард Ярослава Игоревна

Париж
Рождение ребёнка
09.11.2021

Сын: Мейнард Руслан

Мать ребёнка: Мейнард Ярослава Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейнард Ярослава Игоревна

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