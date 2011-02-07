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Григорьев Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

20.07.1934

Дата смерти

07.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934

Отец: Григорьев Алексей Ананьевич

Мать: Григорьева Мария Прокопьевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
16.05.1958

Дочь: Псарёва Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Анастасия Семеновна

Смерть
07.02.2011
Падали, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Падали, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
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