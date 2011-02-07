Григорьев Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1934
Дата смерти07.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934
Рождение ребёнка
16.05.1958
Дочь: Псарёва Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2011
Похороны
Неизвестно