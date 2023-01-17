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Григорьева Мария Прокопьевна

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Место рождения

Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

14.04.1909

Дата смерти

23.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.07.1934

Сын: Григорьев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Ананьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Ананьевич

Смерть
23.02.1994
Падали, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Падали, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
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