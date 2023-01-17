Григорьева Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1909
Дата смерти23.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1934
Сын: Григорьев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Ананьевич
Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Ананьевич
Смерть
23.02.1994
Похороны
Неизвестно