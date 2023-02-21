Григорьева (Овчинникова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Овчинникова) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1958

Дочь: Псарёва Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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