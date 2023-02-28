Григорьев Алексей Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1934
Сын: Григорьев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Прокопьевна
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно