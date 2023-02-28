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Григорьев Алексей Ананьевич

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Место рождения

Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.07.1934

Сын: Григорьев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Прокопьевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Прокопьевна

Смерть
1957
Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Похороны
Неизвестно
Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
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