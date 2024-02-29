Гончаров Пётр
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.06.1906
Дата смерти09.03.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1906
Отец: Гончаров Родион
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Полынцева Александра
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1936
Дочь: Морозова Дина
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
с.Солгон
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Гончаров Николай
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Валерий
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Анатолий
Мать ребёнка: Гончарова Пелагея
Смерть
09.03.1969
Солгон, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Солгон