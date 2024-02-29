Гончаров Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Пётр

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.06.1906

Дата смерти

09.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1906

Отец: Гончаров Родион

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Полынцева Александра

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
24.06.1936

Дочь: Морозова Дина

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

с.Солгон
Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Гончаров Николай

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Валерий

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Анатолий

Мать ребёнка: Гончарова Пелагея

Смерть
09.03.1969
Солгон, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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