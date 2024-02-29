Полынцева (Гончарова) Александра
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.05.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931
Отец: Гончаров Пётр
Мать: Гончарова Пелагея
Россия
Бракосочетание
1953
Муж: Полынцев Иван
Рождение ребёнка
26.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Иван
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Иван
Смерть
Неизвестно
Красноярск
Похороны
Неизвестно
с.Солгон