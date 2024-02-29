Полынцева (Гончарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцева (Гончарова) Александра

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.05.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931

Отец: Гончаров Пётр

Мать: Гончарова Пелагея

Россия
Бракосочетание
1953

Муж: Полынцев Иван

Рождение ребёнка
26.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Иван

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Иван

Смерть
Неизвестно
Красноярск
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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