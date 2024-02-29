Гончарова (Зыкунова) Пелагея
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Зыкунов Степан
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Полынцева Александра
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1936
Дочь: Морозова Дина
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
с.Солгон
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Гончаров Николай
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Валерий
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Анатолий
Отец ребёнка: Гончаров Пётр
Смерть
1979