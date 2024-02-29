Гончарова (Зыкунова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Зыкунова) Пелагея

Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зыкунов Степан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Полынцева Александра

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

Россия
Рождение ребёнка
24.06.1936

Дочь: Морозова Дина

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

с.Солгон
Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Гончаров Николай

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Валерий

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Анатолий

Отец ребёнка: Гончаров Пётр

Смерть
1979
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